Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа

Жительница китайского города Юэцин, провинция Чжэцзян, инсценировала похищение сына, чтобы проверить, действительно ли муж беспокоится о ней и ребенке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.



После спора с мужем женщина заехала за сыном в школу и велела ждать ее в другой машине, а сама направилась в полицию, чтобы написать заявление об исчезновении ребенка. Затем она отвезла его в деревню и оставила под присмотром родственников.



За поисками «пропавшего» мальчика следила вся страна. Семья объявила за информацию о его местоположении крупную награду — 500 тысяч юаней. Правоохранительные органы Юэцина и соседнего города Вэньчжоу бросили на расследование значительные силы и ресурсы.



На шестой день ребенок отыскался. Вскоре стало ясно, что его мать сознательно вводила людей в заблуждение. Женщину задержали по подозрению в создании и преднамеренном распространении дезинформации.

