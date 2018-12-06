Google по ошибке купил рекламу в интернете на $10 млн

Один из стажеров Google нажал не на ту кнопку во время тренинга в компании, из-за чего на многих веб-страницах и в приложениях появилось пустое рекламное объявление в виде желтого прямоугольника. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Financial Times.



В частности, источник газеты в рекламной индустрии оценил стоимость опубликованных объявлений в $10 млн. По его словам, инцидент произошел в то время, когда сотрудникам рассказывали о том, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений в интернете в режиме реального времени.



"Один из стажеров-консультантов случайно подал заявку на приобретение рекламных объявлений для компании по цене в $25, что намного выше рыночной цены в $2 - $4. В Google заметили ошибку только через 45 минут, все это время объявления отображались у пользователей из США и Австралии, после чего баннеры были удалены из всех сайтов", - говорится в сообщении.



Вскоре в Google выразили готовность выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, в которых компания их случайно приобрела.

