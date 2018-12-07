В Украину в ближайшие сутки придет холодный воздух

В ближайшие сутки 7 декабря холодный воздух охватит почти всю территорию Украины, погоду восточной и западной части страны будут определять атмосферные фронты, остальной территории – поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр. На Левобережье прогнозируется небольшой снег, утром и днем в западных областях – мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9°, в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве 7 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была 9,9° в 2015 году, самая низкая ночью -21,8° в 1959 году.



В Украине 8 декабря в западных областях ожидается умеренный мокрый снег, днем с переходом в дождь, в большинстве северных регионов, а также в Винницкой и Черкасской областях днем прогнозируется небольшой мокрый снег; на остальной территории – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза (в западных областях от 2° тепла до 3° мороза); днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на западе и юге 1-6° тепла. В Карпатах прогнозируется снег; температура в течение суток 2-7° мороза.



В Киеве 8 декабря ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

