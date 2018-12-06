Готовится положительный сдвиг в отношениях Украины с Венгрией - МИД

В г.Милан на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.



“Украина и в дальнейшем демонстрирует настроенность на улучшение украинской-венгерских отношений”, — говорится в сообщении.



Павел Климкин сообщил венгерского коллегу об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора.



Министры договорились также активизировать межрегиональное сотрудничество и ускорить реализацию совместных приграничных инфраструктурных проектов, в частности тех, которые 26 ноября 2018 года были обсуждены на уровне заместителей министров Украины и Венгрии Василия Боднаря и Левента Мадьяра.



Во время встречи были также обсуждены вопросы упорядочения предоставления венгерской помощи в развитии Закарпатья, которую будет координировать новый Посол по особым поручениям МИД Украины Николай Балтажи и Уполномоченный министра по вопросам развития сотрудничества между областями Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатской области господин Иштван Грежа.



К сведению венгерского коллеги была также доведена информация о шагах украинской стороны в вопросе имплементации Закона “Об образовании”.

