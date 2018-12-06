Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения

Верховная Рада Украины разрешила кораблям Морской охраны Государственной пограничной службы страны применять оружие без предупреждения. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает «Новое время». За принятие законопроекта №8361 («О прилегающей зоне Украины») проголосовали 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.



В документе говорится, что оружие кораблей и катеров Морской охраны украинской Госпогранслужбы может быть применено без предупреждения с целью отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины, прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций, отражения нападения на украинские корабли и суда, а также прекращения вооруженного сопротивления.



Кроме того, морские пограничники получили право применять оружие (после предупредительной стрельбы) с целью задержания судов, нарушивших украинское законодательство о государственной границе либо таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство, а также в случае преследования судна, если таковое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, судно отказалось остановиться либо пытается скрыться, а все остальные способы остановки судна исчерпаны.



Морская охрана также получает право применять оружие после предупредительной стрельбы для «прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины». Использование оружия и боевой техники морскими пограничниками допускается и во время «сдерживания агрессии России в Донецкой и Луганской областях», а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека.

