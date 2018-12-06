Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения

Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения

Верховная Рада Украины разрешила кораблям Морской охраны Государственной пограничной службы страны применять оружие без предупреждения. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает «Новое время». За принятие законопроекта №8361 («О прилегающей зоне Украины») проголосовали 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе говорится, что оружие кораблей и катеров Морской охраны украинской Госпогранслужбы может быть применено без предупреждения с целью отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины, прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций, отражения нападения на украинские корабли и суда, а также прекращения вооруженного сопротивления.

Кроме того, морские пограничники получили право применять оружие (после предупредительной стрельбы) с целью задержания судов, нарушивших украинское законодательство о государственной границе либо таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство, а также в случае преследования судна, если таковое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, судно отказалось остановиться либо пытается скрыться, а все остальные способы остановки судна исчерпаны.

Морская охрана также получает право применять оружие после предупредительной стрельбы для «прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины». Использование оружия и боевой техники морскими пограничниками допускается и во время «сдерживания агрессии России в Донецкой и Луганской областях», а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека.