Mirror: британская разведка установила слежку за автомобилями дипломатов из России

Британская разведка усилила наблюдение за находящимися в стране российскими дипломатами, пишет Daily Mirror со ссылкой на служебную записку спецслужб.



В документе, в частности, говорится о необходимости следить за передвижением дипломатических автомобилей и фиксировать их номера, маршруты и даже количество людей в салоне.



По данным источника издания, высылка 23 дипломатов в марте серьезно подорвала российскую разведывательную сеть в Великобритании, и теперь Москва может попытаться восстановить ее с помощью оставшихся сотрудников дипмиссий.

