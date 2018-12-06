"Нафтогаз" в ноябре заплатил в госбюджет 8 млрд грн дивидендов

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре перечислила в государственный бюджет 8,1 млрд грн дивидендов согласно утвержденному правительством графику, доведя общую сумму их уплаты в этом году более чем до 21,5 млрд грн.



"Остаток в 7,9 млрд грн компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – говорится в релизе НАК в четверг.



"Нафтогаз" напоминает, что по решениям правительства направляет на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как в минувшем году она перечислила в госбюджет 13,3 млрд грн – 50% от чистой прибыли за 2016 год.



Чистая неконсолидированная прибыль НАК в 2017 году увеличилась на 48,3% – до 39 млрд 330,152 млн грн, чистый доход – на 16,4%, до 187 млрд 927,433 млн грн.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

