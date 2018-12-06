«Интер» почтит память актера Николая Рушковского

5 декабря ушел из жизни народный артист Украины, талантливый актер и театральный педагог Николай Николаевич Рушковский. Команда «Интера» выражает соболезнование родным и близким. В день прощания с великим мастером, 7 декабря, в 10:00 телеканал покажет документальный спецпроект собственного производства «День Победы. Возвращение», героем которого стал Николай Рушковский.



Николай Рушковский – Ветеран Отечественной войны. Он стал героем первой книги-фотоальбома «Люди Победы», изданной телеканалом «Интер» в 2015 году. На страницах издания запечатлена его личная история.



Николай Рушковский ушел на фронт в 18 лет, в 1943 году. Служил в минометных войсках, был телефонистом. Освобождал Украину и Чехию. Победу бригадный связист Рушковский встретил в Берлине: передавал из столицы Германии то самое главное сообщение о Победе.



Спустя много лет вместе со съемочной группой «Интера» Николай Николаевич Рушковский снова оказался в Берлине, на улицах, по которым весенними ночами 45-го прокладывал телефонные кабели: он показал место, где располагался его пункт связи, и рассказал, как проходил штурм реки Одер.



«На всю жизнь я запомнил слова одного слепого летчика во время выступления на послевоенном митинге. Он сказал: «Я поздравляю всех участников боевых действий с высшей наградой, которой мы все удостоены! Она называется жизнь». И я с ним согласен. Жизнь – самое главное, что у нас есть», – сказал Николай Рушковский в документальном проекте «День Победы. Возвращение».



На войне Николай Николаевич участвовал в самодеятельности, это и вдохновило его встать на актерскую стезю. В 1953 году поступил на службу в Театр русской драмы им. Леси Украинки, где служил 66 лет, до последнего выхода на сцену 25 ноября 2018 года. Как педагог выпустил 13 актерских курсов в Киевском институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Один из них превратился в мастерскую имени своего педагога – Театральную мастерскую Николая Рушковского. Вместе с «рушковцами» «Интер» провел не один поэтический вечер и поставил спектакль «По улице моей», в нем принимали участие ведущие телеканала Жанна Тихонова и Андрей Доманский.



Телеканал «Интер» скорбит вместе с родными и близкими Николая Рушковского, его коллегами, учениками, почитателями и всеми теми, для кого уход Мастера стал невосполнимой личной утратой. Николай Николаевич был большим другом телеканала. Мы гордимся тем, что были знакомы с этим выдающимся человеком, делали совместные проекты: он был героем наших программ, наших книг и наших фильмов. Один из них – документальный спецпроект «День Победы. Возвращение» – смотрите в эфире «Интера» завтра, 7 декабря, в 10:00.

