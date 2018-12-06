Нетаньяху заявил о возможности проведения операции против "Хезболлы" на территории Ливана

Премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с 25 иностранными послами у границы с Ливаном объявил о готовности армии обороны Израиля провести военную операцию против группировки "Хезболла" на ливанской территории, сообщает "Едиот Ахронот".



"Существует основательная вероятность того, что мы будем действовать в Ливане в рамках операции "Северный щит", чтобы выявить и уничтожить туннели "Хезболлы", пересекающие границу с Израилем", - сказал он в четверг, выступая перед дипломатами в Верхней Галилее.



"Мы сделаем все необходимое. Эта операция только начинается, но когда она закончится, туннели "Хезболлы" больше не будут представлять опасности", - добавил премьер.



"Я заявил послам, что они должны безоговорочно осудить акт агрессии и ввести санкции против виновных - "Хезболлы" и ХАМАС", - сказал Б.Нетаньяху журналистам по итогам встречи.



Во вторник власти Израиля объявили об обнаружении секретных туннелей, проходящих через границу с территории Ливана в Израиль. В создании этих туннелей Израиль обвиняет палестинское движение ХАМАС и шиитскую группировку "Хезболла" в Ливане.

