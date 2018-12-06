Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи - СМИ

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой. Об этом со ссылкой на одного из делегатов сообщает Reuters, передает УНН. "ОПЕК в четверг достигла предварительной сделки по сокращению добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой", - сообщил один из делегатов.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявил, что ОПЕК необходимо, чтобы Россия, не входящая в ОПЕК, также присоединилась к договоренности.



Он заявил, что окончательное решение ОПЕК и его союзников, вероятно, будет в пятницу вечером.



Как отмечает российское подразделение Reuters, министр энергетики РФ Александр Новак в среду вернулся в Россию из Вены - возможно, чтобы провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Российский министр вновь приедет в Вену в пятницу для участия в переговорах стран ОПЕК и не входящих в картель государств.



Возможный объем снижения добычи в рамках сделки может составить от 500 тысяч баррелей в сутки до 1,5 миллиона баррелей в сутки, но достаточным будет сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, сказал аль-Фалих.



По словам делегатов, ОПЕК и союзники могут сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, если Россия снизит производство на 150 тысяч баррелей в сутки. Если Россия уменьшит добычу примерно на 250 тысяч баррелей в сутки, то общий объем сокращения может превысить 1,3 миллиона баррелей в сутки.



Министр нефти Ирана Бижан Зангане в четверг сказал, что поддержит сделку, если Ирану не придется снижать собственную добычу. Иракский министр нефти Тамер аль-Гадбан сказал, что Ирак поддержит сокращение добычи и присоединится к нему.

