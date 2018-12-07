Чем занимается в интернете среднестатистический пользователь?

Аудитория виртуального мира Глобальной сети достаточно пестра и разнообразна – это люди разных лет, от дошкольников до пенсионеров; это люди с разным уровнем достатка, разных национальностей, из разных стран и городов. Что немаловажно, это люди с разными интересами и потребностями. Но все же можно выделить некие закономерности в поведении среднестатистического пользователя и сказать, какие ресурсы сегодня в интернете самые популярные.



Социальные сети



Эти площадки, позволяющие общаться, обмениваться сообщениями, создавать группы и делать еще массу вещей, сегодня являются самыми востребованными и популярными. По количеству посетителей они лишь немногим уступают поисковым системам, а вот по времени пребывания на сайте уверенно держат первое место. Согласно статистике, на страницах популярных социальных сетей большая часть пользователей проводит в среднем час каждый день. Кроме того, 4 из 5 пользователей имеют учетную запись даже не в одной, а сразу в нескольких социальных сетях и сервисах.



Видеохостинги и кинотеатры



Данный формат сегодня доступен практически всем пользователям, у кого хватает скорости соединения и трафика для просмотра видео. На страницы видеохостингов с открытой регистрацией ежедневно загружаются тысячи часов пользовательского видео, и это не считая онлайн кинотеатров, с помощью которых можно буквально посмотреть почти любой фильм или сериал. Часто бесплатно и без каких-либо ограничений. В последнее время в Сети начали работу лицензионные кинотеатры, но пока их аудитория уступает по количеству аудитории бесплатных ресурсов, несмотря на блокировки и санкции со стороны государственных органов и правообладателей.



Игры и киберспорт



Еще один формат развлечений, который привлекает в интернет десятки миллионов человек каждый день – это игры и все, что с ними связано. В первую очередь, люди сами играют в игры, самые разные, от простейших браузерных или мобильных приложений, вроде головоломок и казуальных игр, до мощных многопользовательских проектов и онлайн шутеров.



Геймеры могут играть в разные жанры, тратить тысячи долларов на покупки новых игр, донатить, то есть покупать что-то в рамках игрового магазина. Многие тратят на игры не только 6-8 часов времени каждый день, но и личные деньги, особенно те, кого интересуют гемблинг новости. Мы же не рекомендуем тратить на игры и тем более азарт критичные для вас суммы. Еще лучше не жертвовать на виртуальные развлечения свободное время в ущерб более важным вещам.



