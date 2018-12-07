Рада изменила маркировку продуктов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов". За соответствующее решение на заседании в четверг, 6 декабря, проголосовал 231 народный депутат.



Законопроект вводит запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно, в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления.



Кроме этого, документ обязывает производителей делать надписи на упаковках читабельными. В частности, обязательная информация о пищевых продуктах не должна быть скрыта или искажена другой текстовой или графической информацией.



Законопроект предусматривает обязательное предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок и вспомогательных веществ, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость.



Также законопроектом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался пищевой продукт размораживания.



Проект закона разработан для приведения украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

