ОБСЕ: жители Украины не обязаны говорить на украинском языке

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер считает, что Украина должна остаться страной, в которой люди могут использовать не только украинский язык. "Хотя я уважаю цель украинских властей усилить роль украинского языка как государственного, но в то же время (Украина – ред.) должна оставаться пространством для всех групп различных национальностей с разными языками, которые они должны иметь право использовать", - заявил Заньер.

"Я общаюсь с докладчиком (украинской) Рады, и недавно я также общался с министром иностранных дел, чтобы убедиться, что работа по языковому законопроекту продолжается. Прежде всего, необходимо проведение консультаций со всеми этническими группами, их мнение нужно принять во внимание. Во-вторых, закон должен… отражать обязательства, в рамках которых Украина пообещала соблюдать право меньшинств иметь доступ к их родному языку", - добавил он.



По словам Заньера, он будет продолжать настаивать на том, чтобы украинские власти удостоверились, что все вышеперечисленное было соблюдено.



Парламент Украины в октябре принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.



Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.



По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

