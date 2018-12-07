Названы лучшие смартфоны года

Организация «Роскачество» подвела итоги совместного со специалистами Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) проверку смартфонов и составила рейтинг лучших телефонов 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.



В результате тестов лучшим смартфоном 2018 года по версии «Роскачества» стал Samsung Galaxy Note9. По мнению специалистов, его единственным недостатком является «слабая слышимость в шумной обстановке». На втором и третьем местах рейтинга находятся iPhone Xs Max и iPhone Xs соответственно, из недостатков которых выделяют лишь «серьезные повреждения в барабанном тесте на прочность»: оба телефона не выдержали теста на прочность, и после 50 падений у Max был значительно поврежден экран, а у обычного Xs сломалась камера.



Следующие три позиции в рейтинге занимают Samsung Galaxy S9, S9+ и S8. Huawei Mate 20 Pro находится на седьмом месте, iPhone Xr, оказавшийся самым прочным iPhone, — на восьмом. «Huawei Mate 20 Pro обогнал в рейтинге iPhone Xr и занял седьмое место, несмотря на то что, например, качество дисплея уступает новинке iPhone и по яркости, и по контрастности, и по удобству чтения. Вместе с тем, он почти провалил барабанный тест и не отличился в тесте на водонепроницаемость», — отмечается в сообщении.



В августе 2018 года «Роскачество» подводило промежуточные итоги 2018 года, назвав лучшим смартфоном Samsung Galaxy S9. Первые четыре позиции в том рейтинге занимали телефоны Samsung, а на пятом месте значился iPhone 8 Plus. На данный момент в рейтинге «Роскачества» представлено 415 смартфонов, все из которых протестированы по 229 параметрам.







