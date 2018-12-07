Почему важно регулярно заниматься спортом

Если тренировка была в пятницу, а на выходных вы дали себе волю (если вредные продукты и сидели на диване), не стоит переживать. Как отмечает The Daily Mail со ссылкой на Юго-западный университет Техаса, позитивный эффект тренировок сохраняется на протяжении нескольких дней. Как показали эксперименты с мышами, метаболизм животных ускорялся на 48 часов после интенсивной физической активности.



В центре внимания ученых оказались две мозговые сети, которые входят в состав меланокортиновой системы. Они есть и у людей, и у мышей. Одна из сетей - POMC - связана со сниженным аппетитом, пониженным уровнем сахара в крови и более активным сжиганием калорий. Другая сеть - NPY/AgRP - делает человека более голодным и тормозит обмен веществ.



Ученые проследили за активностью данных сетей у грызунов. При этом животные занимались физической активностью (тренировались) в рамках трех режимов: от 0 до 1 дня, 5 дней и 10 дней. Единичный случай повышения физической активности (три 20-минутных забега на беговой дорожке) активизировал POMC и тормозил NPY/AgRP. В итоге животные начинали меньше есть в течение 6 часов, а скорость сжигания калорий повышалась.



По словам ученых, данный эффект сохраняется дольше у людей, которые много тренируются. По этой причине тренировки позволяют эффективно контролировать уровень сахара. В теории медикаментозная активация меланокортиновой системы позволит справиться с диабетом.

