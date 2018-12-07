Найден способ получения максимально полезного йогурта

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета вместе с учеными из Индии получили уникальный йогурт, усилив с помощью ультразвука полезные свойства кисломолочного продукта из сухого молока, сообщает "Российская газета". В новом йогурте в большом количестве содержится кефиран.



Это соединение, которое уральские ученые начали разрабатывать несколько лет назад, представляет собой экзополисахарид, вырабатываемый некоторыми молочнокислыми бактериями. Повышение его концентрации в продукте происходит вследствие процесса ультразвуковой кавитации в момент обработки молока.



Так, сухое молоко добавляется в обработанную с помощью ультразвуковой кавитации воду, после чего оно выдерживается определенное время и фильтруется, гомогенизируется и пастеризуется. Потом в охлажденное молоко вносят закваску.



Ультразвук вызывает свертывание белков, ускоряет химические реакции, убивает микробы. Он помогает быстро получить абсолютно безопасное для человека молоко. Созданный йогурт чрезвычайно полезен для микрофлоры кишечника, заверяют ученые. Он стимулирует активность полезных микроорганизмов, поддерживает иммунитет, обладает противомикробным и ранозаживляющими свойствами.

