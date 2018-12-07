Канада увеличила число отказов в визах украинцам

Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, информирует "Зеркало недели" в четверг, 6 декабря.



Посол подчеркнул, что количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.



"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.



По его словам, причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. "Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.

