Александр Розенбаум оказал медицинскую помощь авиапассажиру во время полета в Крым

Народный артист РФ Александр Розенбаум во время полета оказал в самолете квалифицированную медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо, сообщила ТАСС продюсер Розенбаума Белла Купсина.



"Это правда, они летели на самолете, девушке стало плохо. Все хорошо закончилось, - сказала она. - Это счастье, что он находится в нужном месте в нужное время, Александр Яковлевич - врач и человек с большой буквы".



Она добавила, что это не первый случай, когда артисту "удается помочь людям, просто он не любит это афишировать".



Как уточнил источник в экстренных службах Крыма, пассажиру стало плохо во время авиарейса Москва-Симферополь.



Розенбаум в 1974 году поступил в Первый Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова (ныне Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова) по специальности "анестезиология-реаниматология". После окончания вуза пять лет работал врачом скорой помощи. Параллельно обучался на вечернем отделении музыкального училища при Дворце культуры им. С. М. Кирова по классу джазовой аранжировки.

