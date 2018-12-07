Руслан Коцаба в Италии: «Не давайте нашим ворюгам деньги. Они идут на войну»

Известный журналист Руслан Коцаба призвал итальянских депутатов повлиять на европейскую политику и прекратить спонсировать нынешний украинский режим. Об это он заявил на круглом столе, посвящённом расследованию убийства в Донбассе журналистов Андрео Роккелли и Андрея Миронова.



«Я был первым украинским журналистом, которого аккредитовали по обе стороны фронта. Аккредитация у меня была и со стороны СБУ и ЛДНР. И я с прискорбием могу сообщить, что первой на войне умирает правда. Я видел войну, видел как украинцы убивают украинцев. И очень хочу напомнить, тут, в Европе, что эта война ведётся в том числе и на деньги налогоплательщиков Европы», - заявил Руслан Коцаба.



В ходе круглого стола итальянский депутат Паоло Гримолди напомнил, что Украина получила порядка 30 миллиардов евро помощи от ЕС, из которых от Еврокомиссии получено 11 миллиардов.



«Тут говорили - мы не знаем, куда идут эти деньги, - продолжил эту мысль Коцаба. - А они ушли, в том числе и на ведение войны. И вам следует признать, что и ваш соотечественник, итальянский журналист Роккелли погиб из-за ваших денег. На эти деньги в Украине сегодня вводится тотальная цензура, закрывают СМИ, преследуют журналистов. При этом шантажирует вас, европейцев, чтоб получать все новый и новый транш. Вы думаете, что даёте деньги на развитие демократии, а деньги идут на войну, либо разворовываются».



«Украинцы уезжают от такой демократии, в том числе к вам, в Италию. Но если раньше люди уезжали лишь на заработки, чтоб накопить денег на квартиру, машину и вернуться домой, то теперь они покидают страну навсегда. Зачем покупать квартиру в воюющей стране? Я призываю вас: Не давайте нашим ворюгам деньги. Вы можете повлиять на нашу власть, чтоб вернуть страну в адекватное состояние», - заключил Руслан Коцаба.

