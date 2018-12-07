Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азов

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море. Об этом он сказал в ходе министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщило издание Zeit вечером в четверг, 6 декабря. "Это будет непросто, потому что позиция сторон до сих пор жесткая. Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически", – сказал Маас.



По его словам, это предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и России при посредничестве Франции и Германии.



Сейчас наблюдатели ОБСЕ размещены на востоке Украины, где они осуществляют мониторинг выполнения Минских договоренностей.



После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

