Более 140 судов ожидают прохода через Керченский пролив

В Керченском проливе оккупанты продолжают препятствовать движению кораблей через оккупированный ею Керченский пролив, создавая препятствия украинским судам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.



"Оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в портов Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России", - говорится в сообщении.



По состоянию на утро 7 декабря, по данным Госпогранслужбы, на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода Керченским проливом находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря.



В ведомстве отмечают, что в конце осени, количество судов в Керченском проливе составляет более 400. В начале декабря ситуация несколько стабилизировалась и количество судов снизилась до 105. Сейчас снова фиксируется увеличение.

