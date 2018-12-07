Порошенко: Россия развязала экономическую войну против Украины

Президент Петр Порошенко в статье The New York Times провел параллели между Второй мировой войной и событиями 2014 года, когда одна страна в одиночку пыталась перекроить карту Европы, прибегнув к военной агрессии, передает УНН.



“Россия участвует в экономической войне, пытаясь медленно подавить украинские экспортные рынки, и слова западного осуждения этой осенью только ухудшали поведение России”, — написал Петр Порошенко.



Он отметил, что российская атака в Керченском проливе и Черном море 25 ноября не была отдельным событием, ведь с 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила мореходства и договоры в обоих этих водах и Азовском море.



“Она похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты”, - отметил Петр Порошенко.



Президент напомнил последовательность действий в “ползучей агрессии РФ”. По его словам, кража Крымского полуострова Россией вызвала осуждение и экономические санкции всего мира.



“Но, поскольку появлялись другие новости, о Москве забыли, и она начала разрабатывать новый приступ: мост длиной 12 миль между материковой частью России и Крымом”, — продолжил мысль Президент.

