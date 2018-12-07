7 лет дефицита: Гройсман о будущем Пенсионного фонда

Дефицит Пенсионного фонда Украины будет сохраняться еще в течение не менее семи лет. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Эспрессо.



По его словам, дефицит пенсионной системы составил примерно 140 млрд грн.



"Решением правительства мы повысили пенсии военным - это плюс еще 27 млрд. Вот вам 167 млрд. А 10 млрд, которые мы распределили, потому что все расходы будут проведены по тем программам - это уменьшает дефицит Пенсионного фонда. Потому что этот дефицит сохраняется и будет сохраняться еще семь лет, по нашим расчетам", - отметил Гройсман.



Глава правительства также добавил, что начало изменений в 2017 году именно с пенсионной системы оказалось правильным путем.

