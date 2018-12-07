Литва собирается расширить «черный список» россиян

Литва расширит «черный список» граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе.



Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление МИД Литвы.



«Литва намерена расширять «черный список» граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских судна», - говорится в сообщении.



Внешнеполитическое ведомство заявило, что «предлагает применить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море».



Министерство официально обратилось в Департамент миграции с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были внесены люди, которые непосредственно принимали участие в совершении акта агрессии против военных кораблей Украины», а также представителей военного командования России.



Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Российские военные обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также 24 моряков.



Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков.



Литва поддерживает Украину в связи с возникшей в Азовском море ситуацией, требуя от Российской Федерации без дополнительных условий освободить захваченные украинские корабли и экипажи, немедленно обеспечить беспрепятственный проход Керченским проливом, доступ не только к российским, но и украинским портам, и уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.



