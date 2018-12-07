Провокация в запасе?

Есть в современной Украине два вопроса, которые, вне всяких сомнений, требуют неотложных ответов. Первый: надо ли защищать священные рубежи и границы государства, оберегая, как зеницу ока, ее территориальную целостность? Ответ понятен: конечно! Более того, это священный долг даже тех допризывников и резервистов, которых военное ведомство вместе с полицией и местными военкомами ловит по барам и нужникам, квартирам и подвалам украинских городов, где они (допризывники и резервисты, а не города) прячутся от призыва и мобилизационных мероприятий. Вместо того, чтобы грудью встать...



...И так стоять. Отпугивая всяких подлых и коварных покусителей (или покушателей?), которые беспрерывно покушаются, агрессивно барражируя у этих самых рубежей и границ.



Второй: надо ли при отражении нашествия врагов обязательно получать по морде и таким образом позориться на весь белый свет, призывая при этом весь этот «свет» помочь и защитить от тех, кого сами спровоцировали и сами же получили от них в тыкву, демонстрируя при этом беспримерный героизм, святой патриотизм и мужество, в качестве которого не всякий психиатр вот так сразу и определится? Мне кажется, что не обязательно. И что самое удивительное, что и министр обороны Украины Степан Полторак думает так же, чем приводит меня буквально в ступор. Сразу вспоминается нехитрый полусексистский анекдот о муже, который пришел к уже упомянутому психиатру и жалуется: «Доктор, мне кажется, я сошел с ума» – «С чего вы взяли?» – «Все, что говорит моя жена, мне кажется разумным...».



Надо ли при отражении нашествия врагов обязательно получать по морде и таким образом позориться на весь белый свет, призывая при этом весь этот «свет» помочь и защитить от тех, кого сами спровоцировали и сами же получили от них в тыкву, демонстрируя при этом беспримерный героизм, святой патриотизм и мужество, в качестве которого не всякий психиатр вот так сразу и определится? Мне кажется, что не обязательно.

Степана Полторака это, видимо, сильно впечатлило, и он пришел к нехитрой мысли: чтобы победить, одного мужества мало – готовиться надо. Вот он и готовится, обещая всем: «Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море».

Фигня какая-то получается. НАТО и США воевать в Азово-Черноморье за Украину не желают, а Фриз и Верховная Рада готовы задирать любого так, что эта провокация может боком вылезти именно Украине. Есть в этом что-то садомазохистское, только в масштабах всей страны, вы не находите? Я нахожу. Да и Михаил Афанасьевич Булгаков, великий киевлянин, тоже. Он разбирался и в провокациях, и во всяких Степах.

Так и здесь: человек, который по должности должен отражать все, что угрожает границам и рубежам, но недавно был «распогонен» и переведен в запас и в разряд гражданских министров обороны, неожиданно резко поумнел. Несмотря на врожденный патриотизм и неизбывную готовность стоять грудью... Ну, вы знаете где. Так вот Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой», который всех до колик в самых неожиданных местах поражает своей прямотой, сказал, что украинские корабли вернутся в Керченский пролив, когда будут к этому готовы. И отказываться от использования этого пролива Украина не собирается, кто бы что бы и где бы ни думал, коварно прячась за зубцами кремлевских стен. «Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на РФ даст им понять, что они не выполняют международные обязательства», – расшифровал Степан свою мысль так, чтобы даже военкомам, поймавшим пару-тройку допризывников, стало понятно, куда их направлять – на флот в Черное и Азовское моря. Они там крайне нужны. Для усиления украинского присутствия. По готовности. Иначе, уверен гражданский Степан, «это будет означать, что РФ полностью оккупировала Азовское море, и мы просто потеряем еще одну территорию».А вот этого (потери), как вы понимаете, допустить ни в коем случае нельзя. Потому что если и есть в Украине что-то беспредельно свое, так это Азовское море, переполненное вкуснейшей килькой и всякой другой рыбой, излучающей вкусный фосфор, положительно влияющий на мозги всех и, что особенно важно, на мозги военных. Ничем другим, кроме как недостатком фосфора, нельзя объяснить недавнюю мужественную и даже храбрую операцию в Черном море на подходах к упомянутому Керченскому проливу в исполнении двух катеров и одного буксира, которые, никого не страшась, ринулись на вражеско-мордорские армады да и круто... получили по... Ну, не будем сыпать соль на раны на разбитой морде. Даже не так: мужественные катера и буксир попали в плен и отправлены вместе с командирами и экипажами сначала в Керчь, а потом и в Москву. Давать там не очень хорошие... да что там – совсем уж плохие, даже позорные показания о том, кто и зачем послал их на подвиг. Ну, а Украина мужественно, но, увы, крайне глупо лишилась трех из девяти кораблей, призванных в этом регионе все той же грудью стоять.Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко тоже крайне мужественно предложил обменять пленных на себя. Но в Москве в ответ ехидно хихикали: мол, не-не, Игорек, оставайся служить там, где служишь, и не пытайся хоть чучелом, хоть тушкой оказаться в России, Москва – не резиновая. Короче, обломали Игоря в лучших намерениях. А Степана Полторака это, видимо, сильно впечатлило, и он пришел к нехитрой мысли: чтобы победить, одного мужества мало – готовиться надо. Вот он и готовится, обещая всем: «Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море». Более того, министр в пиджаке сообщил, что ожидает скорого поступления оружия и прочих победных ништяков и всякостей от НАТО, которая по-братски для Украины ничего не жалеет и в будущем поможет победить. Хотя сама (а НАТО, если расшифровать ее аббревиатуру, то это она) воевать не собирается и всякие мужественные действия, тем не менее похожие на провокации, поддерживать не планирует. Дескать, вы, укры, Черное море выкопали в древности – вы там и разбирайтесь...Но, кроме НАТО и Полторака, в Украине, в ее Верховной Раде есть ее же крайне народные депутаты, которым не занимать ни мужества, ни безумия. Буквально вчера, 6 декабря 2018 года, они собрались разрубить этот актуальный Черноморско-Азовский морской узел, так сказать, саперной лопаткой. И приняли закон №836, которым с 12 до 24 морских миль увеличили пояс открытого моря, который прилегает к территориальному морю Украины. И которым разрешили украинским военным морякам открывать огонь на поражение по всем, кто с этим не согласен. Разработчики этого закона уверены, что с его принятием Украина на этой дополнительной покрытой морем территории будет осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушения таможенного, фискального, миграционного и санитарного законодательства страны. Там же компетентным государственным органам Украины дано право останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других государственных суден, которые используются с некоммерческой целью. Не говоря уже о том, что будет там, опять же, грудью стоять и поражать коварного российского агрессора. И почему-то особенно, видимо, именно с учетом груди, радовалась закону пани Ирина Фриз, женщина, которая приложила руку к разработке документа. «Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море. ...Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию при определенных правилах», – рассказывала она депутатам.И, в принципе, с Фриз все понятно. Она – как ее называют за глаза завистливые коллеги – «минветчица». То есть министр по делам ветеранов АТО, которые на себе знают, что такое война. Но не в этом дело. Для Фриз в ее новой должности, похоже, чем больше конфликтов, тем больше ветеранов. А чем больше ветеранов, тем больше денег на них из бюджета можно выбить. Ну, а чем больше денег в распоряжении министерства, тем вкуснее живут министры. Это первый закон кругооборота денег в Украине. И это, наверное, такая украинская традиция, дошедшая до нас, видимо, еще от древних шумеров, изобретших первые глиняные деньги и знающих в них толк...Есть тут, правда, она закавыка: а как отнесутся к украинскому нововведению на море ее, Украины, соседи, которые могут не знать о «ноу-хау от Фриз» и по старым меркам приблизиться к украинским берегам на 20 километров и попасть под огонь еще находящихся на плаву и не отправленных Россией в Керчь украинских кораблей-пограничников? «Нарушители» же могут не знать, что они нарушители нового украинского закона, и ответить. Всей мощью палубной артиллерии. И что тогда, если не удастся отыскать ни то, что осталось от катеров, ни от тех, кто на них служил? Кого будет защищать «минветчица» Фриз, если от потенциальных ветеранов и следа не останется после попадания в них снарядов? Денег же никто не даст. Если все вокруг сочтут «защиту украинских рубежей по новому закону» обыкновенной провокацией, учиненной по непонятным односторонним причинам. А это точно провокация, когда ты нападаешь на более сильного, точно зная, что он надает тебе по сопатке...Но и это не главное. О реакции НАТО на упомянутый «Керченский инцидент» мы уже говорили: Альянс не хочет, а значит, и не будет воевать в Черном и Азовском морях за Украину. А вот «пробудился» и Вашингтон. Точнее, его пригород, где находится Пентагон, военное ведомство США. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке в газете «Вашингтон Пост» открыто заявил, что его страна отказывается от военного ответа на конфликт в Керченском проливе. Нет, погрозить России и всячески ее обозвать, уверен мистер Данфорд, прогрессивное человечество просто обязано. Но вот воевать – увольте. «Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море (хотя если быть географически точными, то на самом деле в море Черном. – Авт.)», – сказал американец. И поведал, что на всякий случай продолжает регулярные контакты с коллегой, начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. Чтобы, как вы, наверное, уже догадались, сократить риск военного столкновения между двумя странами и позволить осуществлять взаимодействие в Сирии. «Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис», – сказал Данфорд, как бы намекая, что если что, то США легко поменяют уступки России в Сирии на уступки США в Украине. Или я не так понял мистера Данфорда? Тогда зачем он к Керченскому проливу приплел Сирию и телефонные «посиделки» с Герасимовым?Короче, фигня какая-то получается. НАТО и США воевать в Азово-Черноморье за Украину не желают, а Фриз и Верховная Рада готовы задирать любого так, что эта провокация может боком вылезти именно Украине. Есть в этом что-то садомазохистское, только в масштабах всей страны, вы не находите? Я нахожу. Да и Михаил Афанасьевич Булгаков, великий киевлянин, тоже. Он разбирался и в провокациях, и во всяких Степах. И, в частности, о некоем Степе Лиходееве в «Мастере и Маргарите» как-то писал: «Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно – что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» – а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!». Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число, ни какого месяца – Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится».Вот так вот. Цитата длинная, но лучше Булгакова не скажешь о желании нарваться от незнакомой дамы по мордасам, если приставать к ней совершенно провокационно. И вы же знаете, что случилось с этим Степой Лиходеевым. Поэтому жаль, конечно, что наши депутаты в Раде слушаются «минветчицу» Фриз и принимают провокационные законы. И при этом ни Булгакова, похоже, не читают, ни нашего Степу, того, который министр и Полторак, не слушают. А наш Степан ведь четко говорит: хотите провокацию или победу – нужно готовиться, иначе – стопудово огребем, а никто и пальцем не пошевелит, чтобы защитить. На деле, а не на словах...Еще напоминание нашим «минветчикам» и нардепам от Булгакова о том, что случилось со Степой Лиходеевым, который провоцировал женщин да сам портвейну с водочкой и пережрал: «...Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он только это делает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона». Только у наших-то тошнота похмелья будет связана со звуками не патефона, а кровавой канонады в ответ на провокацию. А это страшнее...