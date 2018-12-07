На нардепа Рабиновича завели уголовное дело

Национальная полиция Украина начала уголовное производство против народного депутата Вадима Рабиновича за умышленное невыполнение судебного решения, которым он был обязан опровергнуть распространенную им ранее ложную информацию. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex.



В частности, адвокат Екатерина Сташкив напомнила, что в июле 2015 года нардеп Рабинович на пресс-конференции в ИА УНИАН распространил заведомо ложные сведения о деятельности начальника главного следственного управления СБУ Василия Вовка, который обратился за защитой к юристам.



Решением Шевченковского районного суда города Киева от 26 апреля 2016 года Рабинович должен был провести похожую пресс-конференцию и опровергнуть распространенную им недостоверную, порочащую честь и достоинство, информацию.



Однако, по словам адвоката, несмотря на обращение в исполнительную службу, решение Шевченковского суда депутатом не выполнено и по сей день.



В связи с этим государственный исполнитель Шевченковского РО ГИС обратился в полицию.



«По факту невыполнения народным депутатом Вадимом Рабиновичем судебного решения начато уголовное производство», - говорится в сообщении.

