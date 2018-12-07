Азовское море не территория РФ - Грибаускайте

Россия должна выполнять международные договоренности по судоходству в Азовском море и обеспечить свободное использование Керченского пролива, заявляет президент Литвы Даля Грибаускайте.



"Мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. И Россия, также как и все другие, должна выполнять международные договоренности. Если нет, то мы всегда поможем, поддержим Украину, и будем увеличивать свое военное присутствие, и мы должны обеспечить свободное передвижение по (Керченскому – ИФ) проливу… и мы должны выполнять все договоренности, которые действуют для международных вод", - сказала Д.Грибаускайте на совместной с президентом Украины Петром Порошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



Она осудила акт агрессии против украинских моряков в нейтральных водах в акваториях Черного и Азовского морей.



В свою очередь президент Украины П.Порошенко отметил, что агрессивные действия Российской Федерации, которая игнорирует Минские договоренности, и нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях – это "прямая угроза европейской безопасности, и всему демократическому миру".

