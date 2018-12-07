На Ивано-Франковщине запретили фильмы и песни на русском языке

Ивано-Франковский областной совет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.Об этом сообщил "УНИАН". Проект решения представил депутат Игорь Дебенко. Он сказал, что решение носит рекомендательный характер. Соответствующее решение на сессии поддержали 68 депутатов, трое не голосовали (всего в облсовет избраны 84 депутата).



Мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора в любых формах на территории Ивано-Франковской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.



Под понятием "русскоязычный продукт агрессора" следует считать песни, фильмы, музыку, которые производятся, продуцируются российскими гражданами или фирмами.



Мораторий ввели во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации. Также облсовет рекомендовал органам местного самоуправления принять аналогичное решение.



Напомним, что мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели в Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.

