Аграриям урезали госпомощь на 2 млрд грн

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2018 год, сократив финансирование по трем программам поддержки аграриев. Соответствующие изменения поддержали 242 народных депутата, сообщается на сайте парламента.



В целом финансирование сократилось на 2,1 млрд грн - до 4,2 млрд грн.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, финансирование по бюджетной программе поддержки отрасли животноводства уменьшается на 979 млн грн - до 3 млрд грн, поддержки фермерских хозяйств - на 850 млн грн, до 150 млн грн, поддержки сельхозтоваропроизводителей - на 250 млн грн, до 695 млн грн.

