Решать судьбу украинских моряков можно будет только после суда - Лавров

Задержанные у берегов Крыма украинские моряки чувствуют себя неплохо, к ним обеспечивается консульский доступ, и дальнейшая их судьба будет решаться после завершения суда, сообщил на пресс-конференции в Милане глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Они сейчас находятся под следствием, их посещает наш уполномоченный по правам человека, к ним обеспечивается консульский доступ, они чувствуют себя неплохо. Здоровью их ничего не угрожает", - сообщил российский министр.



Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, когда российская сторона отпустит моряков, С.Лавров ответил: "А что касается сроков, как только суд завершится, у нас есть разные возможности в соответствии с российским законодательством, тогда уже можно говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах".



"Но это будет сделано только после того, как завершится судебный процесс", - подчеркнул министр.



По его словам, украинские моряки "нарушили международное право и российские законы, вторглись в территориальные воды Российской Федерации незаконно, не покидали эти воды, отказывались отвечать на запросы". "Это преступление, которое, я думаю, в любой стране считается таковым. Вон посмотрите - на границе с Мексикой и Соединенных Штатов, там просто приказ отдан стрелять на поражение в любого, кто пересечет границу. Мы так не поступали", - заявил С.Лавров.

