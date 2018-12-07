США продолжат курс по укреплению украинского флота и ОПК - Купер

США готовы в дальнейшем поддерживать Украину в укреплении флота и реформе оборонной промышленности. Об этом заявила заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.



“США готовы поддержать Украину в дальнейшем укреплении ВМС и реформе оборонной промышленности в соответствии со стандартами НАТО”, — говорится в сообщении.



Кроме того, заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер подтвердила, что США готовит комплексный ответ на действия Кремля.



“Мы четко понимаем, что это был полноценный акт агрессии со стороны РФ”, — подчеркнула она.



В свою очередь заместитель министра обороны США Лаура Купер отметила единство европейских и западных лидеров по осуждению агрессивных действий России в Украине.



“Мы видим единство в вопросе поддержки Украины международным сообществом. Лидеры стран ЕС и США четко заявили о том, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть захваченные украинские суда”, - отметила она.



В 2018 году Конгресс США принял решение выделить Украине в 2019 году 250 млн долларов помощи в сфере безопасности.

