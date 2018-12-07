Названа самая опасная профессия в Украине

В Украине опаснее всего работать водителем. По оценкам Госслужбы по вопросам труда, чаще всего производственные травмы получают именно представители этой профессии.



Только за ноябрь зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же водителей пострадало во время исполнения рабочих обязанностей за период с 20 по 30 октября.



По украинским законам, водители с опасными условиями труда могут брать дополнительный отпуск. Об этом сообщает UBR.ua.



По оценкам аналитиков OLX, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. Также эксперты подсчитали, что работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла. Большим спросом пользуются украинские водители за границей. Тем, у кого открыта категория СЕ, платят в Европе от тысячи евро.



Второй после водителя самой опасной профессией стал электромонтер - за 10 дней зафиксировано 7 случаев травм. 6 из 7 инцидентов были связаны с ДТП, хотя самый большой риск - папсть под удар током. За навыки электромонтера работодатели из Украины готовы платить 11 тысяч грн.

