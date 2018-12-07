В объединительном соборе будут участвовать более 50 архиереев

В объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.



Об этом в Чернигове заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает УНИАН.



По его словам, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата - 40 архиереев. Украинскую автокефальную церковь будут представлять 12 архиереев и 3 или 4 представителя будут от УПЦ Московского патриархата. Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церковь не объединились, и Украинская церковь не была признана.



«Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет», - отметил он.



Филарет также подчеркнул, что на объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятиея устава единой поместной православной церкви в Украине.



Он выразил надежду, что это событие принесет перемены к лучшему. «Мы худшего не примем. И все отбросим, если от нас будут требовать неполезное», - сказал Филарет.

