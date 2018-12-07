В Украине в субботу на западе потеплеет, а на востоке сохранится холодная погода

В Украине в субботу, 8 декабря, холодный воздух постепенно начнет отступать на восток, а с Западной Европы в страну будет перемещаться более теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях Украины ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в большинстве северных и центральных областей – небольшой мокрый снег, с переходом в дождь, местами гололед; на остальной территории без существенных осадков.



На дорогах страны, кроме западных и южных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 3-8°, в Сумской, Полтавской, Харьковской областях 6-11° мороза, на западе около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях 1-6 ° тепла.



В Киеве 8 декабря небольшой мокрый снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 декабря самая высокая температура днем была 12,2° в 1960 году, самая низкая ночью -19,7° в 1959 году.



В Украине в воскресенье, 9 декабря, временами небольшой мокрый снег и дождь (на юге преимущественно дождь). На дорогах северных, центральных и восточных областей кое-где гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в восточных регионах и Сумской областях 3-9° мороза, днем 0-6° тепла; на крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.



В Киеве 9 декабря прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

