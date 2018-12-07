В Украине выросли в два раза продажа электрокаров

Первичную регистрацию в Украине в ноябре этого года прошли 598 легковых автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Таким образом, по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,4 раза, сообщает ассоциация Укравтопром.



Львиную долю первичного рынка электрокаров составили импортированные машины с пробегом (80%).



Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За прошедший месяц 344 украинца стали владельцами автомобилей этой модели.



Вторым по популярности остается автомобиль BMW i3 (41 авто). Tesla Model S заняла третье место по количеству первичных регистраций электромобилей (34 авто).



На четвертом месте Renault Zoe с результатом 28 единиц. Замыкает пятерку лидеров FIAT 500e, который выбрали 24 покупателя.

