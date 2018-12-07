В «Укрзализныце» заверили, что с продажей билетов проблем нет

В «Укрзализныце» уверяют, что системы продажи билетов работают в нормальном режиме.



Отмечается, что в течение 6 декабря «Укрзализныця» реализовала 281 000 проездных документов. Большинство билетов - 176 000 (63% от общего количества) были оформлены через онлайн-систему booking@uz.gov.ua, остальные 105 тыс. - через железнодорожные кассы.



Вчера в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 15,2 тыс. проездных документов, а накануне - 14,8 тыс.



Также сообщается, что 5 декабря «Укрзализныця» реализовала 347 билетов.

