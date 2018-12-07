Василий Ломаченко сразится за два чемпионских пояса

В воскресенье, 9 декабря в 5.00 «Интер» в прямом эфире покажет бой между Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасом. На кону – чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.



Наш земляк к бою готовится серьезно. «Я сомневаюсь, что Педрас мне доставит большие трудности, но я буду готовиться, как к чемпионскому бою», – сказал Василий.



На данный момент Василий Ломаченко – лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий по версии самого авторитетного журнала о боксе «The Ring».



Василий Ломаченко много внимания уделяет благотворительности. Он вместе с братьями Кличко, Александром Усиком, Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифильдом участвует в сборе средств на создание самой современной в Украине палаты для трансплантации костного мозга детям с раковыми опухолями. Трансплантацию детям со всей Украины проводят только в одной больнице в Киеве – в детском отделении Национального института рака. На проведение ремонта и оборудование палаты необходимо около 1 млн. гривен. Чтобы собрать необходимую сумму, боксеры передали на благотворительный аукцион «Интер-детям» перчатки с автографами. На сайте deti.inter.ua представлены более 100 лотов от всемирно известных спортсменов и артистов.

