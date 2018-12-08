В Италии в давке в ночном клубе погибли шесть человек, более сотни пострадали

В Италии в ночном клубе неподалеку от Анконы произошла давка, в результате которой погибли шесть человек и 120 получили травмы. Около десяти человек находятся в тяжелом состоянии.



Причиной давки, по предварительным данным, стало распыление перцового баллончика. По словам очевидцев, почувствовав запах, люди устремились к аварийному выходу, но он был закрыт.



В клубе был запланировал концерт популярного итальянского рэпера Sfera Ebbasta. Давка произошла около часа ночи, когда его выступление еще не началось.

