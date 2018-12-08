Huawei отвергает обвинения в угрозе безопасности

Китайская компания Huawei опровергла утверждения о том, что ее оборудование может представлять угрозу безопасности. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщило АР со ссылкой на ссылкой на сообщение компании.



Реакция появилась в ответ на заявление еврокомиссара по цифровой экономике Ансипа Андруса о возможной угрозе странам Европы со стороны Huawei. По его словам, существуют опасения, что Пекин требует от технологических компаний сотрудничать с разведкой.



В Huawei подчеркнули, что они категорически отвергают подобные обвинения. В заявлении также отмечается, что никакие правительства никогда не просили компанию нарушать работу какой-либо сети.



"Мы бы никогда не потерпели такого поведения со стороны кого-либо из сотрудников компании", − указали в Huawei.

