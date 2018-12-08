В мире каждые 24 секунды в ДТП погибает человек - ВОЗ

В мире каждые 24 секунды в ДТП погибает один человек, в целом смертность на дорогах в мире выросла до 1,35 млн человек ежегодно. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Травмы в результате ДТП являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5-29 лет.



В докладе ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения в мире за 2018 год указывается, что несмотря на рост общего количества случаев смерти, коэффициенты смертности по отношению к численности населения мира за последние годы стабилизировались.



В ВОЗ считают, что на снижение коэффициента смертности повлияло усиление безопасности инфраструктуры, в частности - строительство тротуаров и дорожек для велосипедистов и мотоциклистов; улучшение стандартов на транспортные средства (обязательное требование электронной системы безопасности и антиблокировочной тормозной системы).

