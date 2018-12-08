Трамп усомнился в умственных способностях Тиллерсона в ответ на критику в свой адрес

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, заявив, что тому недоставало умственных способностей для работы.



"Майк Помпео (нынешний глава госдепа - ИФ) отлично работает. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, а я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был ужасно ленив", - написал Д.Трамп в твиттере.



По его словам, при новом госсекретаре дела пошли лучше: "Теперь игра идет совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!"



Ранее Р.Тиллерсон выразил мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.



"Я думаю, что это (увольнение с должности госсекретаря - ИФ) было частично связано с тем, что у меня и у Д.Трампа разные стили поведения. У нас разная система ценностей", - сказал Р.Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-Би-Эс.



"Когда президент говорил: "Вот то, что я хочу сделать, и вот, как именно", я отвечал ему: "Я понимаю, что Вы хотите это сделать, но Вы не можете делать это таким образом. Это нарушает закон", - подчеркнул он.



При этом Р.Тиллерсон описал Д.Трампа как "весьма недисциплинированного человека, который не любит читать, не любит изучать доклады и не желает вникать в подробности многих вопросов".



"Он действует в соответствии со своими инстинктами, и в некоторых случаях это выглядит, как импульсивность. Но он не стремится действовать импульсивно. Я думаю, он действительно старается поступать в соответствии со своими инстинктами", - считает экс-госсекретарь США.



В марте президент США Д.Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Р.Тиллерсона, и предложил назначить на его место директора ЦРУ М.Помпео.

