Интраорал камера: теперь диагностика ротовой полости стала еще быстрее и эффективнее

Слышали ли Вы о такой стоматологической технологии как интраорал-камера (с англ. “Interoral”)? Это современная терапевтическая технология, использующаяся для качественной и эффективной диагностики ротовой полости. Её заменителем в некой мере может быть стоматологический микроскоп, однако камера более доступна мануально. В стоматологии камеры уже существовали раньше, но они были громоздкими – теперь же все необходимые функции камеры можно получить в одном ручном экземпляре.

Что видит интраорал-камера?

Наличие кариеса в фиссурах и проявления первичного кариеса. Стоматологическое зеркало может уловить только уже проявившиеся признаки кариеса – потемнения, дырочки, черные фиссуры. Камера же способна уловить эти проявления еще на более ранних стадиях за счет своего масштабирования.

Зарождение кариеса в пломбах. Пломбы обычно держатся несколько лет. Со временем они стираются или ломаются. Часто начало кариеса, развивающееся между краем зуба и пломбой не видно невооруженным глазом, а в зубах с серебряными вкладками тем более. Интраорал камера распознает такой момент даже в зубах с серебряными вкладками.

Количество и местонахождение налета и тартара. С интраоральной камерой очищение от налета и камня становится вдвойне эффективней, поскольку терапевт сразу видит местонахождение новообразований.

Изменения в структурах тканей. Камера не только способна распознать наличие каких-либо изменений, но и может делать снимки в высоком качестве. Таким образом, если с того момента что-то изменится, специалист сможет вернуться к зафиксированной ранее проблеме и проконтролировать процесс её изменения.

Трещины. Рентген появляющихся трещин не видит – такие изменения в структуре эмали и дентина способны увидеть только интраорал-камера и стоматологический микроскоп. Вы можете сделать фотографию камерой и проследить развитие трещины. В многих европейских клиниках фотографии трещины уже становятся веским основанием для покрытия расходов на лечение медицинской страховкой.

Преимущества интраорал-камеры:

• высокая точность изображения;

• скорость диагноза;

• возможность сохранения снимков;

• удобство и компактность;

• отсутствие морального дискомфорта у пациента.

Стоматологическая клиника «СкайКлиник» предлагает бесплатные консультации по индивидуальной гигиене с помощью интраорал-камеры и лечения зубов под микроскопом. Запись проводится ежедневно с 9.00 до 20.30, на сайте «СкайКлиник» - skyclinic.com.ua или по телефону. Приветствуются как взрослые, так и маленькиепациенты.

Все желающие могут запросить лицензию на проведение диагностики с помощью вышеперечисленных цифровых стоматологических технологий.

Вот и все. Успехов Вам и будьте здоровы!