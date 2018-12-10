Нетаньяху: военные эксперты Израиля и России могут встретиться в ближайшие дни в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства, что военные эксперты России и Израиля должны собраться на очередную встречу для обсуждения координации по Сирии в ближайшие дни в Москве.



"Я говорил вчера [8 декабря] с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы договорились, что делегации армий России и Израиля по координации по Сирии встретятся как можно скорее. Надеюсь, уже в ближайшие дни, скорее всего, в Москве. А наша встреча с президентом Путиным состоится позднее", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.



Телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила в субботу кремлевская пресс-служба, отметив, что была достигнута договоренность "проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран".



"Это [телефонные переговоры] является продолжением разговора, состоявшегося в Париже, который стал очень важным для обеспечения продолжения координации, существующей уже несколько лет между армией РФ и Армией обороны Израиля", - сказал Нетаньяху в воскресенье. Лидеры провели краткую встречу в Париже 11 ноября на полях мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.



Нетаньяху также сообщил на заседании кабинета в воскресенье, что сказал российскому лидеру в субботу, что Израиль "продолжит свою политику по недопущению создания Ираном военных баз в Сирии и продолжит действовать против передачи высокоточного оружия движению "Хезболлах" в Ливане и против тоннелей "Хезболлах", прорытых на израильскую территорию". Во вторник израильская армия начала военную операцию "Северный щит" в районе границы с Ливаном по обнаружению и нейтрализации прорытых боевиками шиитской ливанской организации подземных ходов на территорию еврейского государства.



17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии системой ПВО Сирии был сбит российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, случайно подставили его под огонь комплекса С-200.

