Земан рассказал о бесполезности антироссийских санкций

Президент Чехии Милош Земан в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ рассказал, что считает антироссийские санкции бесполезными, а на уровне Евросоюза нет сильного лидера.



"Санкции бесполезны, они ничему не помогают. Я надеюсь, что раньше или позже эти санкции уже не будут существовать", - сказал Земан.



По словам президента Чехии, "Россия без сомнения имеет сильного лидера".

"Китай имеет сильного лидера, Америка имеет сильного лидера. Найдите мне, пожалуйста, сильного лидера на уровне Евросоюза. Смотрю налево, смотрю направо, смотрю прямо, смотрю назад - сильного лидера просто не вижу", - сказал он.



В интервью телеканалу Земан также заявил, что, по его мнению, войны не будет.

"Знаете, теперь цели войны достигаются посредством экономики, а не посредством оружия", - заметил он.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

