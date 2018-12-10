Песков рассказал об организации телефонных переговоров глав государств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытках украинского лидера Петра Порошенко связаться с Владимиром Путиным, рассказал, как проходит организация телефонных переговоров глав государств.



Ранее Путин заявил, что он не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.



"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи… по обычному телефону иногда. Собственно, передается предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, иногда не находит понимания", - рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Песков, не уточнив, сколько раз помощники Порошенко пытались договориться о телефонном разговоре.

