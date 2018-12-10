В УПЦ заявили, что переговоры с Москвой о задержанных украинцах идут постоянно

Переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и задержанных в Керченском проливе моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент.



"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту [Киевскому и всея Украины] Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху [Московскому и всея Руси] Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - прокомментировал архиепископ слова президента Украины Петра Порошенко об обращении к предстоятелю УПЦ с просьбой содействовать освобождению украинских моряков.



В то же время спикер УПЦ признал, что "результатов обращения пока нет". "Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх [Кирилл] очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - отметил он.



Архиепископ Климент напомнил, что УПЦ ранее активно участвовала в возвращении украинцев домой, например, при обмене пленными в Донбассе. "Все пленные, которые были освобождены за последние несколько лет, - все это было при поддержке митрополита Онуфрия и непосредственном участии церкви", - подчеркнул он.



Президент Украины на этой неделе попросил митрополита Онуфрия содействовать освобождению украинских моряков, которые были задержаны в России за нарушение госграницы. В частности, глава государства сообщал, что попросил митрополита "немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для их возвращения".

