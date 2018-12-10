В Госдуме ответили на заявление СБУ о роли России в протестах во Франции

Служба безопасности Украины превратилась в пиар-агентство, обвиняя Россию во вмешательстве во все мировые и национальные конфликты, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.



Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что к организации акции протестов во Франции причастны российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.



"Я не знаю, какие еще есть страны и конфликты в мире, в которых бы не поучаствовали российские спецслужбы по версии украинской стороны, просто ума не приложу. Кроме на самом деле сожалений по поводу того, что спецслужбы Украины превратились в пиар-агентство, высказать ничего не могу", - отметил Затулин



Акции протеста так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

