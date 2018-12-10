Патриарх Кирилл: "автокефальная церковь" на Украине строится "не от бога"

Создаваемая "единая поместная церковь" на Украине не может быть "от бога", поскольку строится на злобе и ненависти, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь, прислушайтесь к интонациям, прислушайтесь к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть могут быть от бога? Да нет же!" - сказал патриарх в проповеди после божественной литургии в храме мученицы Татьяны в Люблино.

Он отметил, что "все те, кто стремятся сегодня утвердить так называемую незалежную церковь и которые ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать их церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой", говорят на "языке силы и ненависти", а не на "языке бога", их "церковь" не может "творить волю божию".



"Послушайте лидеров раскола. С какой ненавистью они говорят! Разве это пастырское слово? Разве это слово любви? И послушайте блаженнейшего Онуфрия, иерарха нашей Церкви, который никогда ничего не говорит плохого даже о раскольниках. Молятся, плачут люди о том, что есть раскол. Но никто же ведь не предлагает государству уничтожить раскол силой, и даже грубых слов в адрес раскольников не говорят", - отметил предстоятель.



Чтобы свет отличить от тьмы, добавил патриарх, не нужно "много мудрствовать", а нужно "внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме". По его словам, сегодня на Украине происходят очень тяжелые события, и "силы зла, которые рядятся в ангела света, восстали на православную церковь".



"Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете божием", -сказал Патриарх Московский и всея Руси.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

