США настаивают на необходимости создания антикоррупционного суда на Украине

США настаивают на необходимости создания антикоррупционного суда на Украине

Посольство США на Украине призвало Киев создать Высший антикоррупционный суд.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе для содействия верховенству права и прозрачному и подотчетному правительству", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и с 2004 года отмечается ежегодно 9 декабря. Именно в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Цель учреждения Международного дня борьбы с коррупцией – углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции ООН в предупреждении коррупции и борьбе с ней.