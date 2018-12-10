США настаивают на необходимости создания антикоррупционного суда на Украине

Посольство США на Украине призвало Киев создать Высший антикоррупционный суд.



"В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе для содействия верховенству права и прозрачному и подотчетному правительству", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.



Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.



Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и с 2004 года отмечается ежегодно 9 декабря. Именно в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Цель учреждения Международного дня борьбы с коррупцией – углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции ООН в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

