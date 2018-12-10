Вышел дебютный трейлер новых "Мстителей"

В Сети был опубликован дебютный трейлер новой ленты Мстители: Война бесконечности от кинокомпании Marvel Studios. Ролик был опубликован на YouTube-канале Marvel Россия.



В видео показаны актеры Роберт Дауни младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Джереми Реннер и Скарлетт Йоханссон.



"Для тех, кто был с нами с самого начала. Для тех, кто присоединился в пути. Для лучших фанатов во Вселенной. Этот трейлер для вас. С большой любовью и благодарностью за терпение", - отметили в своем Twitter-аккаунте режиссеры картины Энтони и Джо Руссо.



Предполагается, что в прокат картина выйдет 25 апреля будущего года.





